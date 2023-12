St. Antonius schaft twee bloedprikrobots aan

Ziekenhuis St. Antonius heeft een overeenkomst gesloten voor twee volautomatische apparaten die bloed kunnen prikken. Naar verwachten neemt het ziekenhuis de bloedprikrobots in 2025 in gebruik.

De Nederlandse onderneming Vitestro haalde afgelopen tijd miljoenen aan investeringen op om bloedafnameapparaten naar de markt te brengen. Enkele ziekenhuizen doen al mee aan onderzoek naar de robot, die luistert naar de naar A.D.O.P.T. (Autonomous Blood Drawing Optimization and Performance Testing). Het is de bedoeling dat het apparaat volledig zelfstandig bloed kan prikken. Dat bespaart tijd en personeel, want één zorgprofessional kan toezicht houden bij meerdere apparaten. Het zou bovendien kunnen leiden tot een betere patiëntervaring, want door een combinatie van geavanceerde technologie prikt de robot volgens de makers uiterst precies.

CE-markering

St. Antonius – dat al sinds 2017 meewerkt aan de ontwikkeling van de bloedprikrobot – ziet hier dermate veel toekomst in dat het heeft getekend voor twee bloedafnameapparaten. Het is de bedoeling dat de apparaten eind 2024 hun CE-markering halen en als dat inderdaad het geval is, neemt de organisatie ze in 2025 in gebruik.

Keuze van patiënt

Volgens bestuurder Marc Koster van het St. Antonius Ziekenhuis is het niet de bedoeling dat de robot de enige manier van bloedprikken wordt. Patiënten kunnen zelf kiezen. “Bloedafnamemedewerkers staan onder grote werkdruk en met deze robots kunnen we die flink verminderen. Naar onze verwachting zullen autonome en handmatige bloedafname naast elkaar blijven bestaan.”