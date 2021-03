St Jansdal verspijkert locatie Harderwijk voor 30 miljoen

Ziekenhuis St Jansdal heeft met de Rabobank en het Waarborgfonds voor de Zorg overeenstemming bereikt over de financiering van nieuwbouw in Harderwijk. Met de overeenkomst is in totaal dertig miljoen euro gemoeid.

In het nieuwe bouwdeel op de locatie Harderwijk komen verschillende afdelingen, waaronder een grotere intensive care, een nieuwe verpleegafdeling voor kinderen en tieners en een afdeling voor de behandeling van oncologie patiënten. Op de begane grond komt een acute opname afdeling. Dit is een nieuwe verpleegafdeling tussen de spoedeisende hulp en de vervolgzorg. Dit betekent dat de andere verpleegafdelingen in de avond en nacht veel meer rust gaan ervaren. Naar verwachting wordt in het najaar van 2021 met de bouw van bouwdeel zuid gestart.

Vertrouwen

“Ondanks de turbulente periode waarin St Jansdal zich bevindt, hebben de Rabobank en het Waarborgfonds voor de Zorg vertrouwen in de toekomst door de financiering van ‘bouwdeel zuid’ mogelijk te maken”, zegt Martine Hoekstra, manager financiën en inkoop.

Renovatie

De nieuwbouw is een opmaat voor verdere renovatie. “Het uiteindelijke doel is het renoveren van ons bestaande beddenhuis”, reageert bestuurder Arend Jan Poelarends. “De huidige verpleegafdelingen in Harderwijk zijn nodig aan renovatie toe. Als dat over een paar jaar klaar is, kan ons gebouw uit 1987 weer decennia mee. Met de uitbreiding en renovatie verbeteren we de kwaliteit van een verblijf in ons ziekenhuis.”

Lelystad

Naast de bouwactiviteiten in Harderwijk bereidt het ziekenhuis zich eveneens voor op nieuwbouw in Lelystad. Samen met de gemeente Lelystad en andere zorgaanbieders in de regio wordt nagegaan wat hiervoor het beste plan is. Ook voor de polikliniek in Dronten onderzoekt St Jansdal samen met de huisartsen naar een andere locatie die beter past bij de zorg die wordt geleverd.