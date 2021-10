St Jansdal: wij hebben ruimte over voor inhaalzorg

Interessant voor u

Verpleeghuis De Berghorst in Staphorst heeft tijdelijk de mondkapjesplicht en anderhalve-meter-afstandsregel weer ingevoerd.

De noodtoestand die sinds het begin van de coronapandemie in Duitsland geldt, komt op 25 november ten einde als het parlement daarmee instemt, zegt minister van Volksgezondheid Jens Spahn volgens de krant Bild.

Nieuws

Nog veel winst te boeken met Juiste Zorg op de Juiste Plek

In een vandaag verschenen Voortgangsbrief over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), benoemt Hugo de Jonge een aantal successen van deze beweging. Een aanvullende Quickscan JZOJP van ZonMw laat zien dat vooral het stimuleren van e-health de grote de winst die tijdens de coronapandemie is geboekt, kan bestendigen.