Stel vragen voor Q&A: Hoe houden we de zorg betaalbaar?

Moet het zorgstelsel veranderen om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden? Hoe gaat u daar als instelling mee om? Hoofdredacteur Simon Broersma gaat hier op donderdag 3 september over in gesprek met Johan van Houwelingen en Petra Anand van AAG. Ook Ernst Klunder, bestuurder bij ’s Heeren Loo schuift aan. U kunt nu uw vragen insturen.

Veranderingen

De coronasteun van de staat raakt op en het gat tussen de beschikbare financiën en de hoogte van de aankomende zorgkosten wordt steeds groter. Dat is een gezamenlijk probleem en we moeten samen tot een goede oplossing komen. Wat is hierbij de rol van de overheid, van de regio en van de organisatie zelf?

Een crisis biedt ook ruimte tot het heroverwegen van het huidige zorgstelsel. Is het nog wel mogelijk om in de toekomst betaalbare en toegankelijke zorg te leveren? Hoe gaat u als zorgorganisatie om met veranderingen die mogelijk of noodzakelijk zijn?

Het grote belang

Johan van Houwelingen en Petra Anand van AAG geven antwoord op en filosoferen over deze vragen. Het vraagstuk van vandaag kan nog worden opgelost, maar hoe zorgen we er met z’n allen voor dat het stelsel houdbaar blijft voor de toekomst? Wat is het grotere belang van de sector en stelt u dat voorop? Durft u los te komen van uw eigen organisatie?

Praktijk

Ernst Klunder weet als bestuurder van ’s Heeren Loo, een grote organisatie voor gehandicaptenzorg, dat het belangrijk is om een maatschappelijke functie te vervullen. Hoe denkt hij dat zorg toegankelijk en betaalbaar kan blijven? Klunder geeft inzicht vanuit zowel de ghz als de ggz.

De Skipr Q&A met AAG vindt komende donderdag 3 september plaats. Ingestuurde vragen worden in het vraaggesprek beantwoord.