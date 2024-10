Stichting IZZ benoemt nieuwe voorzitter

Charles Laurey is bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hij is onder meer bestuursvoorzitter van Austerlitz Zorgt, voorzitter van de raad van toezicht bij GGMD en bestuurder van ijCoöperatie ‘Thuis en Veilig’. Daarvoor was hij onder meer bestuurder bij ZuidZorg en interim-bestuurder bij Meavita en Zonnehuizen.

Oude bekende

De aangesloten werkgeversorganisaties en vakbonden van Stichting IZZ zijn blij met de komst van Laurey. “Charles Laurey is ervaren bestuurder in de zorg en was in het verleden al betrokken bij IZZ als algemeen bestuurslid.” Als bestuursvoorzitter neemt hij de functie over van Radboud Quik, die vanwege persoonlijke omstandigheden recent is teruggetreden. “In zijn jaren als bestuurder heeft Radboud Quik een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Stichting IZZ.”

Het bestuur van Stichting IZZ – dat zich middels een eigen zorgverzekering en wetenschappelijk onderzoek, projecten en programma’s hardmaakt voor gezond werken in de zorg – bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties.