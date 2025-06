Studie die glyfosaat linkt aan kanker binnenkort beoordeeld

“Onze experts gaan die studie goed bekijken en er vervolgens over rapporteren, dat gebeurt gewoon openbaar wat ons betreft”, laat een woordvoerder van het Ctgb weten.

Omstreden stof

Uit het onderzoek onder leiding van Italiaanse wetenschappers kwam naar voren dat ratten vaker kanker krijgen naarmate ze worden blootgesteld aan hogere doses glyfosaat en bestrijdingsmiddelen die daarvan worden gemaakt. Daarmee leverden de onderzoekers nieuw bewijs voor de stelling dat de omstreden stof, die wordt gebruikt in onkruidverdelgers als Roundup, kankerverwekkend is – in elk geval voor de proefdieren.

Het Ctgb verwacht dat het beoordelen van de studie enkele weken zal duren. Eventuele besluiten over de toelating van glyfosaat worden in Brussel genomen. “De Europese Commissie gaat over de toelating van stoffen”, zegt de woordvoerder. Over de manier waarop boeren middelen met glyfosaat mogen gebruiken, beslissen lidstaten zelf.

Tussentijds ingrijpen

Europese instanties zagen bij hun laatste beoordeling geen overtuigend bewijs voor gezondheidsrisico’s. De Europese Commissie keurde het gebruik van glyfosaat eind 2023 goed voor nog eens tien jaar. “Als nieuw onderzoek daar aanleiding toe geeft, kan de commissie wel tussentijds ingrijpen”, legt de Ctgb-woordvoerder uit.

Nederland onthield zich in EU-verband van stemming, al had een meerderheid van de Tweede Kamer aangedrongen op een tegenstem.