Subsidie voor ontwikkeling spraak-teksttechnologie in de zorg

Het geld, toegekend na ruggenspraak met VWS, is bedoeld als vroegefasefinanciering (VFF). Spraaktechnologie maakt wereldwijd een flinke groei door en doet ook voorzichtig haar intrede in de Nederlandse gezondheidszorg. “Goede zorg begint met een goed gesprek, maar goede zorg begint ook steeds meer met kwalitatieve data”, zegt Diederik de Rave, mede-oprichter van Attendi. “Het is onze missie om technologie te ontwikkelen die empathisch is aan de relatie tussen patiënt en zorgprofessional. Terwijl zij met elkaar de tijd nemen voor een goed gesprek, zorgt onze technologie op de achtergrond voor een complete bron aan informatie.”

Autonoom ontwikkelen

Attendi gebruikt de subsidie om de spraak-teksttechnologie voor de zorg verder te ontwikkelen en te testen in de praktijk. De bijdrage stelt de onderneming in staat om dat autonoom te doen. Dat wil zeggen: onafhankelijk van een derde partij als Google. Medeoprichter Berend Jutte: “Zodra dat wel het geval is, verlies je met elkaar zeggenschap over cruciale onderdelen van de discussie, zoals dataverwerking en prijsstelling.”