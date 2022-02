Tanja van Dinteren nieuwe toezichthouder bij Siza

Per 1 februari 2022 wordt Tanja van Dinteren benoemd als lid van de raad van toezicht van Siza. Zij volgt Hanneke Ester op. Dat meldt Bart Blanken, voorzitter van de raad van toezicht van Siza in een nieuwsbericht.

Tanja van Dinteren is een ervaren bestuurder en toezichthouder. De functie is vooralsnog voor een periode van vier jaar. Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Bij Siza werken circa 2.500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3.500 mensen.

Van Dinteren

Van Dinteren krijgt de auditcommissie in haar portefeuille. Met haar functie als chief financial Officer (CFO) bij Holland Colours is zij volgens rvt-lid Blanken een goede match voor deze rol. Daarnaast heeft Van Dinteren ervaring als lid raad van commissarissen bij woningcorporatie Mooiland.