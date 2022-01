Taskforce: bekwaam is bevoegd, pas protocollen aan voor zorgprofessionals

Zorgorganisaties moeten protocollen aanpassen om ervoor te zorgen dat zorgverleners die bekwaam zijn in handelingen deze ook mogen uitvoeren. Volgens de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners is er teveel nadruk op diploma’s, richtlijnen en protocollen en weinig flexibiliteit om de competenties van zorgverleners op andere manieren te testen. Dit schrijft de taskforce in een advies aan ministers Ernst Kuipers en Conny Helder.

De taskforce schrijft verder dat zorgorganisaties overbodige accreditatie en het invullen van lijstjes achterwege kunnen laten. De nieuwe groep is in december opgericht om advies uit te brengen over een hogere beschikbaarheid van zorgprofessionals op korte en lange termijn. In het eerste advies richt de taskforce, onder leiding van Gerlach Cerfontaine, zich onder meer al op de komende maanden.

Acht maatregelen

In totaal stelt de taskforce acht maatregelen voor om op korte termijn meer zorgverleners beschikbaar te krijgen voor zorgorganisaties. Zo wordt er gepleit om ook zorgprofessionals te ontzorgen in regionaal verband als het gaat om bijvoorbeeld huisvesting, vervoer, kinderopvang en ondersteuning mantelzorg.

Structurele maatregelen

De taskforce gaat in het vervolg kijken naar structurele maatregelen om de inzetbaarheid van zorgprofessionals te optimaliseren. Zo kijkt men naar maatregelen die tijdens de coronapandemie zijn ingezet en mogelijk in de toekomst bij andere zorgcrises of nieuwe coronapieken voor flexibiliteit kunnen zorgen. Een maatregel is de een verruiming van de BIG bij een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Door meer uit te gaan van bekwaamheid in plaats van bevoegdheid kunnen zorgverleners voor meer taken worden ingezet.

Ook kijkt de taskforce naar het vergoeden van de extra kosten van kinderopvang voor zorgprofessionals door middel van een calamiteitenregeling per instelling. Verder wordt gedacht aan het opschorten van een hogere WW-premie als het personeel meer dan 30 procent overwerkt. Tijdens de pandemie deed het kabinet dit al om ervoor te zorgen dat zorginstellingen niet vanwege de extra coronazorg een hogere WW-premie moesten betalen.

Meer opleiden

Om meer mensen zo goed en snel mogelijk door te laten stromen naar de zorg gaat de taskforce onderzoeken of op grote schaal het duaal leren met innovatieve oplossingen kan worden toegepast. Bijvoorbeeld door het inzetten van studenten in crisistijd als onderdeel van de studie, maar ook de inzet van medische studenten tijdens de wachttijd voor coschappen en het agenderen van de potentie van de opleiding Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH). Hiervoor moet wel duidelijk zijn wat er gaat gebeuren na afloopt van het experiment van de BMH. Begin maart komt de taskforce met de uitkomst van de verkenningen en een advies hierover.

Financiering

Voor alle maatregelen is wel financiering nodig, benadrukt de taskforce. “Zonder deze extra middelen zullen deze maatregelen niet uitvoerbaar zijn”, aldus Cerfontaine in een brief aan de ministers. Ook wordt het kabinet gevraagd om in gesprek te gaan met zorgverzekeraars over de experimenteerruimte en over wat zorgverzekeraars kunnen doen om de flexibele inzet van personeel mogelijk te maken.

“Ook is het belangrijk in te gaan op de vraag welke kosten voor de korte termijn zouden kunnen worden gedekt uit de meerkostenregeling corona. Als het kabinet besluit de benodigde financiën beschikbaar te stellen, gaat de Taskforce ervan uit dat deze voorgedragen maatregelen op de korte termijn (februari/maart 2022) worden opgepakt door de actiehouders zoals in het beeldrapport voorgesteld.”