Tergooi MC neemt nieuwe locatie in gebruik

Afgelopen weekend is het nieuwe Tergooi MC in Hilversum in gebruik genomen. Daar komen de twee locaties in Blaricum en Hilversum samen.

Zaterdag verhuisden de circa tweehonderd patiënten naar de nieuwe locatie. Maandag zijn de nieuwe parkeergarage, de nieuwe poliklinieken en zorgkliniek Tergooi MC Clinics in gebruik genomen. Van de oorspronkelijke bebouwing blijven alleen twee vleugels bestaan. Die worden verbouwd om ruimte te bieden aan kantoren en facilitaire voorzieningen.

Bos van meerwaarde

De nieuwe locatie staat in een bosrijke omgeving en dat is van meerwaarde, vindt bestuursvoorzitter Janneke Brink-Daamen, die onlangs bekend maakte bij het ziekenhuis te vertrekken. “Het is prachtig om te zien hoe groen en natuur in en rond ons nieuwe ziekenhuis aanwezig is. We zijn ervan overtuigd dat dat onze patiënten helpt.”