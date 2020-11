Terrein De Hoenderloo Groep in de verkoop

54 panden

Het terrein bedraagt ongeveer 75 hectaren en 54 panden. De verkoop zal verlopen via een inschrijving, die tot 7 december openstaat. De lokale krant Tubantia meldt dat Pluryn geen bedragen noemt, maar dat er eerder sprake was van zo’n 15 miljoen voor de hele zwik. Een woordvoerder van Pluryn zegt tegen dezelfde krant dat er ‘geen haast’ is bij de verkoop en dat eind van het jaar een ‘richtlijn’ is.

Sluiting jeugdzorginstelling

De jeugdzorginstelling in Hoenderloo sloot 1 augustus dit jaar, na veel commotie. Dit vanwege een tekort in de begroting van 4 miljoen. De kinderen met een complexe zorgvraag die daar verbleven hebben inmiddels een andere plek gevonden.

Deelden

Tegelijkertijd met de locatie in Hoenderloo sloot ook de jeugdzorglocatie in Deelen. Dat vastgoed, in de gemeente Ede, is al verkocht.