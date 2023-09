Thomas Groenewoud Zorgfinancial 2023

Thomas Groenewoud van de ZorgSaam Zorggroep wint de verkiezing Zorgfinancial van het jaar 2023. Dit is een verkiezing van Fizi, beroepsvereniging zorgfinancials, in samenwerking met partner Alterim.

Groenewoud is manager financiën & inkoop bij ZorgSaam Zorggroep in Zeeuws Vlaanderen. De jury ziet hem als een “ambitieuze jonge zorgfinancial die vakinhoudelijk sterk is en het hele speelveld, zowel intern als extern, overziet. Een verbinder die creatieve oplossingen bedenkt.”

Groenewoud onderscheidt zich volgens het juryrapport door zijn “verbindende en initiatiefrijke rol” op het vlak van samenwerking met andere zorgorganisaties, verzekeraars en zelfs een verregaande samenwerking met het Universitair Ziekenhuis in Gent.