Thuisarts is live met AI-assistent

Thuisarts.nl, de database met medische informatie voor patiënten en zorgprofessionals, heeft een AI-assistent gelanceerd. De nieuwe dienst is voorlopig voor een kleine groep gebruikers beschikbaar.

De AI-gedreven chatbot is momenteel te gebruiken voor 1 à 2 procent van de bezoekers op Thuisarts.nl. Zij kunnen de digitale assistent gebruiken om te zoeken in de database van Thuisarts, die is gevuld met gevalideerde informatie van verschillende medische beroepsgroepen.

Forse investering

“Om het op te schalen en voor alle gebruikers te ontsluiten hebben we kapitaal nodig, daarvoor hebben we een aanvraag uitgezet bij de zorgverzekeraars”, zei Thuisarts-directeur Swanet Woldhuis toen ze eerder dit jaar de dienst aankondigde in Zorgvisie. Ze maakte toen bekend dat het gaat om een forse investering. “Betrouwbaarheid is cruciaal en daar zitten nou eenmaal kosten aan verbonden.”

Geen medical device

Thuisarts gebruikt de eigen database voor de AI-assistent en wil ook die in eigen handen houden. Een ander speerpunt is de privacy. Thuisarts zegt dat de AI-tool geen zogeheten medical device is en daarom niet aan de strenge Europese eisen hoeft te voldoen. De dienst Moet Ik Naar De Dokter (MINDD) kwam onlangs in opspraak omdat die wel zou werken als medical device zonder daarvoor de vereiste markeringen te bezitten.