Thuiszorg Waalstad: last onder dwangsom opgelegd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aan Thuiszorg Waalstad in Arnhem een last onder dwangsom gegeven. De geleverde zorg is er niet veilig volgens de inspectie en de dossiers van cliënten voldoen ook niet aan de eisen. Thuiszorg Waalstad mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 25 november 2022 aan Thuiszorg Waalstad in Arnhem een last onder dwangsom gegeven. Thuiszorg Waalstad is een regionale aanbieder, die zich specialiseert in het verzorgen en begeleiden van oudere cliënten van Turkse afkomst.

De thuiszorgorganisatie voldeed niet aan de aanwijzing die de inspectie op 5 juli 2022 had gegeven. Om te bewerkstelligen dat alsnog volledig wordt voldaan aan de aanwijzing, heeft de inspectie een last onder dwangsom opgelegd. Bij ongewijzigde situatie gaat de termijn op 10 december aanstaande in.

Eisen veilige zorg

Thuiszorg Waalstad dient zorgafspraken te maken in overleg met de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger op basis van hun professionele inschatting, waarbij de actuele wensen, behoeften, risico’s en de geïndiceerde zorgvraag van de cliënt navolgbaar worden meegenomen.

Thuiszorg Waalstad dient medicatiebeleid op te stellen, waarin zij de taken en verantwoordelijkheden voor zorgverleners beschrijft evenals procedures voor relevante onderdelen van het medicatieproces. Als de thuiszorgorganisatie de zorg voor medicatie geheel of gedeeltelijk van een cliënt overneemt, dan legt Thuiszorg Waalstad daarover afspraken vast in het cliëntdossier en voeren zorgverleners het medicatieproces uit volgens de richtlijn ‘Veilige principes in de medicatieketen’ en gemaakte afspraken binnen de organisatie. Er moet dan altijd een door de apotheek geleverde actuele toedienlijst aanwezig zijn waarvan de wijkverpleging gebruik maakt.

Dwangsom

De inspectie verbindt aan deze last een dwangsom van 2.500 euro voor iedere volledige week waarin Thuiszorg Waalstad niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan, waarbij het maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de last in totaal 10.000 euro is. Thuiszorg Waalstad heeft nog tot 10 december om aan de eisen te voldoen, daarna gaat de dwangsom in. Tot op heden heeft de thuiszorgorganisatie niet gereageerd.