Tientallen miljoenen uit Groeifonds naar regeneratieve geneeskunde

Samenwerkingsverband RegMed XB krijgt 56 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Dit is bestemd voor de bouw van een pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde. 17 miljoen hiervan gaat naar Netherlands Center for the Clinical Advancement of Stem Cell and Gene Therapies (NecstGen) en het stamcel- en orgaan-op-chip-hotel (iPSC & OoC) van het LUMC.

RegMed XB staat voor Regenerative Medicine Crossing Borders. Het is een samenwerking van onderzoeksinstellingen, overheden, provincies, gezondheidsfondsen en bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen om therapieën te ontwikkelen voor chronische ziekten, op basis van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. Regeneratieve geneeskunde beoogt de functie van falende weefsels of organen te herstellen of zelfs deze volledig te vervangen. Daardoor zou levenslange behandeling van symptomen niet meer nodig zijn.

Het ontwikkelen van regeneratieve technologieën is complex, omdat er gewerkt wordt met levende materialen, zoals cellen en weefsels, en brengt hoge kwaliteitseisen met zich mee. Daardoor is het nu nog zeer arbeidsintensief en niet geautomatiseerd. Met de pilotfabriek wordt het voor verschillende materialen (biomaterialen, stamcellen, microweefsels, macroweefsels) mogelijk deze op grotere schaal te maken.

De nieuwe faciliteiten in de vier deelnemende regio’s (Eindhoven, Leiden, Maastricht, Utrecht) vormen samen de pilotfabriek. Ze beslaan de hele keten van de ontwikkeling en kleinschalige productie van biomaterialen, stamcellen, micro- en macroweefsels voor gepersonaliseerde toepassingen.

LUMC

Van de toekenning uit het Groeifonds gaat 17 miljoen euro naar het Netherlands Center for the Clinical Advancement of Stem Cell and Gene Therapies (NecstGen) en het stamcel- en orgaan-op-chip-hotel (iPSC & OoC) van het LUMC. Hier worden stamceltherapieën en -technologieën voor chronische ziekten ontwikkeld.