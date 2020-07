Tjerk Overduin nieuwe directeur financiën bij Florence

Tjerk Overduin wordt op 1 september directeur financiën bij zorgorganisatie Florence in de regio Haaglanden. Arnoud Weermeijer, voorzitter raad van bestuur a.i.: “Florence was op zoek naar een door de wol geverfde zorgfinancial die kan anticiperen op alle bewegingen binnen de sector. Overduin heeft veel kennis van en ruime ervaring met financiën in de ouderenzorg.”