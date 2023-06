Tjongerschans over op herbruikbare bekers

“Circulariteit staat al langer hoog op de agenda van het ziekenhuis,” vertelt Syria Reuvers, coördinator Duurzaamheid en Milieu in Tjongerschans. “Ons doel voor verduurzaming is om onze negatieve impact op het milieu te verkleinen, waardoor we onze positieve impact op een gezonde maatschappij vergroten. Met afdelingen en green team lopen er onderzoeken en projecten voor onder andere het voorkomen van verspilling.”

Voor de patiënten van het ziekenhuis wordt al gebruikgemaakt van servies. “De overgang naar herbruikbare bekers betekent met name een verandering voor het personeel,” zegt Helen Cress, adviseur Facilitair Bedrijf bij Tjongerschans. “Zij gebruiken vanaf 1 juni 2023 hun eigen porseleinen beker voor het halen van koffie en thee bij de automaat. Een deel van de medewerkers deed dit overigens al.”

