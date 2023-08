Tjongerschans ziet ook hogere zorgvraag en wil afspraken met verzekeraars aanpassen

Ook ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen ziet dat er meer zorg wordt geleverd dan is afgesproken met sommige zorgverzekeraars. Het Friese ziekenhuis is op dit moment in gesprek met de betreffende zorgverzekeraars om de afspraken aan te passen aan die hogere zorgvraag.

“Wij gaan ervan uit dat we er met de zorgverzekeraars uitkomen, zodat we als ziekenhuis financieel gezond kunnen blijven en al onze patiënten de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben”, aldus het ziekenhuis.

Operatiestop

Eerder deze week meldde Alrijne Ziekenhuis dat het ziekenhuis sommige operaties in oktober niet meer gaat doen omdat het ziekenhuis niet over het afgesproken zorgplafond heen wil. Binnen de afspraken met Zorg en Zekerheid, de grootste zorgverzekeraar in de regio Leiden, heeft Alrijne nog wel ruimte voor operaties.

Stelsel

“Het onderliggende probleem is feitelijk een probleem in hoe het stelsel functioneert”, schrijft Tjongerschans in een reactie. “Wij zijn van mening dat verzekeraars hierover met de sector in gesprek moet om het vraagstuk structureel op te lossen.”