Toegangsapp Coronacheck mogelijk dit weekend al ingezet

Dit zou moeten gebeuren bij de Fieldlab-muziekevenementen op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen, meldt de NOS. De komende tijd wordt de app ingezet op niet-essentiële plekken, zoals evenementen. Bezoekers kunnen aan de deur laten zien dat ze recent negatief getest zijn. De app laat dan een groen vinkje zien.

Meer onderzoek vereist

Op termijn is het de bedoeling dat de app ook voor gevaccineerden wordt ingezet, wanneer blijkt dat zij geen besmettingsgevaar meer vormen. Echter moet daar eerst meer medisch onderzoek naar worden gedaan, stelt De Jonge. Hetzelfde geldt voor diegenen die het virus hebben gehad en mogelijk immuun zijn.

Niet-essentiële plekken

De app wordt alleen ingezet op niet-essentiële plekken, welke vastgelegd worden in de wet, licht De Jonge toe. “Op alle plekken waar je niet per se heen hoeft, vinden we het oké als die toegangsapp wordt gebruikt.” Bij essentiële voorzieningen worden volgens hem “geen vragen aan de poort gesteld”.

Wetswijziging

In eerste instantie zal de app geen persoonlijke informatie bevatten, maar in de toekomst gaat dit wel gebeuren, zei de minister. Dit vereist een aanpassing in de wet. De Jonge kijkt nog naar manieren om te voorkomen dat er in de beginfase met de app wordt gefraudeerd, bijvoorbeeld wanneer mensen andermans telefoon met een groen vinkje gebruiken.