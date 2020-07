Topman Zuyderland leidt vernieuwde rvt ’s Heeren Loo

Jongen volgt als voorzitter Rien Meijerink op die na vierenhalf jaar op eigen verzoek vertrekt. Amman en Jautze volgen Rob Adolfsen en Jan Willen Buyser. Van beiden zit de statutaire benoemingstermijn erop.

Publieke zaak

Jongen (1964) is bestuursvoorzitter van het Zuyderland MC. Daarnaast is hij onder meer bestuurslid en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Jongen kan bogen op een lange carrière bij de rijksoverheid (ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de gemeente Den Haag en het UWV. “Ik heb mijn hele werkzame leven in de publieke sector gewerkt, waarvan de laatste negen jaar in de zorg”, zegt Jongen. “Met die liefde voor de publieke zaak wil ik graag de komende jaren mijn bijdrage leveren als voorzitter van de raad van toezicht bij ’s Heeren Loo.”

Bedrijfsvoering

Econoom Amman (1957) is hoogleraar bij de faculteit economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. In de raad van toezicht van ’s Heeren Loo richt hij zich op onder meer de strategische bedrijfsvoering. Ook wordt hij lid van de auditcommissie financiën. Naast zijn wetenschappelijke carrière heeft Amman veel bestuurlijke ervaring. Zo is hij onder meer lid van de raad van commissarissen bij AMC Ventures Holding, voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Nieuw Unicum en president-commissaris van woningstichting De Key.

Vastgoed

Jautze (1950) heeft een brede werkervaring in de vastgoedsector. Jautze legt zich momenteel toe op toezicht en advies in de zorgsector, publieke sector en institutionele vastgoedbeleggingen. Op grond van zijn ervaring en expertise wordt Jautze in de raad van toezicht lid van de commissie vastgoed.

De zevenhoofdige raad van toezicht wordt gecompleteerd door Yvonne van Rooy, René van Dijk, Simona Tiems en Cordula Wagner. ‘s Heeren Loo is met ruim 15.000 cliënten en bijna 18.000 medewerkers de grootste organisatie op het gebied van begeleiding, behandeling en huisvesting aan mensen met een (verstandelijke) beperking.