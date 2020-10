Topvrouw Patiëntenfederatie wordt directeur KNGF

Juriste Post is sinds 2011 manager en plaatsvervangend directeur/bestuurder bij de Patiëntenfederatie Nederland. Eerder werkte zij onder meer als senior consultant en manager bij Twijnstra Gudde, waar ze diverse advies- en projectmanagementfuncties vervulde in de profit- en non-profit sector. Daarnaast gaf zij trainingen op het gebied van verandermanagement, contract- en risicomanagement, conflictmanagement en communicatie.

JZOJP

Post wil zich in haar nieuwe rol onder meer sterk maken voor de juiste zorg op de juiste plaats. “Vrijwel iedere Nederlander komt wel eens onder behandeling van een fysiotherapeut. Deze beroepsgroep levert een belangrijke bijdrage aan het gezond krijgen en gezond houden van mensen. Met de juiste zorg op de juiste plek kunnen we de positie van fysiotherapeuten nog sterk verbeteren. Daar wil ik mij graag hard voor maken.”

Nevenfuncties

Ook in haar nieuwe rol als directeur van het KNGF zal Post als bestuurder en toezichthouder betrokken blijven bij diverse maatschappelijke organisaties, waaronder de Dutch Clinic Research Foundation, de Stichting College Perinatale Zorg, de Stichting Zelfzorg Ondersteund, de Stichting Patiënten Kwaliteit en de Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten.

KNGF-voorzitter Guido Van Woerkom is positief over de benoeming van Post: “Heleen heeft brede ervaring in de zorgwereld. Hiermee zal ze een wezenlijke bijdrage leveren aan het verder positioneren van de fysiotherapie in de zorg. Dit zal patiënten, fysiotherapeuten en de toegankelijkheid ten goede komen.”