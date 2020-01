Tot dusver drie mensen in Nederland getest op coronavirus

Tot dusver zijn in Nederland drie personen getest op het nieuwe coronavirus uit China. Het bleek telkens loos alarm, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Artsen zijn inmiddels verplicht alarm te slaan als ze alleen al de verdenking hebben dat iemand het virus onder de leden heeft, maar dat nog niet hebben vastgesteld. De GGD of het ziekenhuis neemt dan wat keelslijm af en stuurt dit door naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat laat onderzoeken of het besmet is.

Meer dan tweehonderd isolatie-plekken

Nederlandse ziekenhuizen kunnen meer dan tweehonderd patiënten in strikte isolatie verplegen, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. De helft van de ziekenhuizen heeft inmiddels laten weten hoeveel intensive care-bedden in speciale kamers met onderdruk ze kunnen bieden. Er komen er dus waarschijnlijk nog een flink aantal bij.

Voorbereiding

Bruins laat nagaan hoeveel mondkapjes, handschoenen en andere “persoonlijke beschermingsmiddelen” er klaarliggen, vooral voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Hij wil er zeker van zijn dat er genoeg voorhanden is als dat nodig mocht zijn. (ANP)