Transformatieplan EMBRAZE goedgekeurd

Met het IZA-geld kunnen de plannen voor een MDO-platform voor het oncologienetwerk worden uitgevoerd.

EMBRAZE wil de huidige werkwijze met betrekking tot MDO’s (multidisciplinaire overleggen) optimaliseren door de inzet van een digitaal platform. Via dat platform kunnen data gedeeld worden tussen de verschillende specialisten uit de deelnemende organisaties.

Ziekenhuizen en radiotherapie

Het EMBRAZE Kankernetwerk bestaat uit de ziekenhuizen: ADRZ, Amphia, Bravis, Erasmus Medisch Centrum, ETZ, Jeroen Bosch en ZorgSaam en de radiotherapeutische centra Instituut Verbeeten en ZRTI. De zeven ziekenhuizen en twee radiotherapeutische instituten voeren regelmatig multidisciplinaire overleggen. Het aantal besproken patiënten in een MDO is de laatste jaren hard gegroeid. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder stijgt.

Oncologie

In een MDO worden oncologische patiënten besproken door diverse specialisten. Zij bespreken welke zorg de patiënt nodig heeft, waar deze het beste gegeven kan worden en door wie. Bovendien wordt in het MDO een behandelplan opgesteld. Het voorbereiden van deze overleggen en het verwerken van de uitkomsten kunnen beter en efficiënter worden ondersteund, stelt Rian Schuybroek, algemeen coördinator van EMBRAZE. “De informatie over de patiënt moet worden verzameld en naar alle deelnemers aan het MDO worden doorgegeven. Vaak worden de gegevens overgetypt en de uitslagen gekopieerd. Het verslag moet vervolgens ook weer handmatig in het dossier van de patiënt geplaatst worden. Dat kost allemaal tijd en de informatie is ook niet altijd volledig.”

MDO-platform

In een ideale situatie kan alle relevante informatie uit de patiëntendossiers via een gezamenlijk platform worden gedeeld met de aangesloten organisaties. De gedeelde data zullen worden gebruikt om processen te verbeteren. Daarnaast is een doel om de stijging van aantallen MDO besprekingen terug te dringen, bv. door het maken van afspraken over welke vragen wel en niet worden voorgelegd aan het MDO. Uiteindelijk wil men komen tot een ‘lerend systeem’ dat het zorgproces en de kwaliteit van de MDO’s verbetert. Daardoor kunnen meer patiënten effectiever worden besproken, wat betere zorg tot gevolg heeft.

Zorgverzekeraars

CZ laat namens de betrokken zorgverzekeraars weten dat het platform een belangrijke stap is. “Alleen met de juiste informatie kunnen artsen samen in een MDO bepalen wat goede en passende zorg is. Met het plan van EMBRAZE hoeft deze informatie niet meer handmatig bij elkaar gezocht te worden, maar is een compleet beeld met belangrijke informatie, zoals bloedwaarden en röntgenfoto’s, digitaal beschikbaar. Artsen kunnen zo beter hun expertise inzetten voor hun patiënt en het scheelt zorgmedewerkers onnodig tijd en administratieve last.”