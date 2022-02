Treant: bijna alle OK’s weer in bedrijf

De afgelopen weken werden al stapsgewijs meer OK’s in gebruik genomen. De zorgvraag op het gebied van corona nam af, waardoor meer zorgprofessionals binnen Treant weer hun eigen werk kunnen doen. “Vanzelfsprekend hopen we dit vast te kunnen houden, al is het afwachten wat de gevolgen zijn van de huidige stijging van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis terechtkomt.”

Coronabedden gedaald

Het aantal bedden dat binnen Treant is ingericht voor coronazorg is de afgelopen weken stapsgewijs gedaald. Op dit moment heeft ziekenhuislocatie Scheper in Emmen vijf bedden voor coronapatiënten op de Intensive Care en negen verpleegbedden. De coronaverpleegafdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen telt twintig bedden.