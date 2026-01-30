Treant krijgt interimbestuursvoorzitter

De raad van toezicht van Treant heeft besloten per 2 februari 2026 Wander Blaauw aan te stellen als interim-voorzitter van de raad van bestuur.

Hij volgt Paula Nelissen op, die in december afscheid nam als bestuursvoorzitter.

Blaauw is voormalig bestuursvoorzitter van Zorgpartners Friesland en daar speelde hij een centrale rol in de totstandkoming van het Medisch Centrum Leeuwarden (nu Frisius).

Ervaring

Na zijn afscheid in 2015 bekleedde hij meerdere interim- en toezichthoudende posities in de zorgsector, waaronder bij Verslavingszorg Noord Nederland, Alrijne Zorggroep, Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Deventer Ziekenhuis.

“Met Wander Blaauw hebben we een ervaren zorgbestuurder gevonden die de bestuurlijke continuïteit bij Treant kan waarborgen”, aldus Roelof Jonkers, voorzitter van de raad van toezicht. “Tegelijkertijd richten wij ons op de werving en selectie van een vaste voorzitter van de raad van bestuur.”