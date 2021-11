Triade en Vitree verder onder één naam

Triade en Vitree werken sinds de fusie in 2018 al samen binnen één organisatie, maar nog onder eigen naam en logo. “De afgelopen jaren heeft ons geleerd dat we veel van elkaar kunnen leren. In feite brengt de samenwerking vanuit de verschillende sectoren ,jeugdhulp, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg, het beste bij elkaar naar boven”, aldus de organisaties.

Ondersteuning

Triade Vitree is een organisatie voor ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis, en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. De organisatie helpt ruim 6.800 cliënten per jaar, heeft 1.900 medewerkers, 500 pleegouders en 430 vrijwilligers.