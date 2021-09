Triade Vitree benoemt nieuwe bestuurder

Voorzitter Paul van der Linden wordt verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille. Hiermee ontstaat een vernieuwde tweehoofdige raad van bestuur met een gewijzigde portefeuilleverdeling.

Van Burgsteden: “Hoewel ik de afgelopen jaren voornamelijk werkzaam ben geweest in de ziekenhuissector, zijn de uitdagingen in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg in grote lijnen vergelijkbaar. Als bestuurder wil ik stapsgewijs, met oog voor de aansluiting van de organisatie, en toch met het tempo dat noodzakelijk is, Triade Vitree verder brengen met de ontwikkelingen die voor ons liggen.”

Triade Vitree biedt zorg en ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische stoornis, en jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen.