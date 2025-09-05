Triade Vitree niet langer onder bijzonder beheer bij bank

Triade Vitree staat niet langer onder bijzonder beheer bij zijn bank. “Deze mijlpaal betekent weer ruimte om te investeren in de verdere ontwikkeling van zorg en ondersteuning”, aldus de organisatie.

De jeugdzorgaanbieder uit Flevoland kwam in 2022 in financieel zwaar weer. Samen met gemeenten werd er toen een herstelplan opgesteld. Triade Vitree laat weten dat er de afgelopen periode is gewerkt aan kostenbeheersing, efficiëntere processen en zorgvuldige investeringen.

Stabiele toekomst

“We blijven ons onverminderd inzetten voor goede, betrouwbare zorg en ondersteuning voor iedereen die op ons rekent. Tegelijkertijd blijven we alert op de financiële uitdagingen die er zijn en werken we actief aan een stabiele toekomst”, aldus de raad van bestuur van Triade Vitree. “Het beëindigen van het bijzonder beheer door de bank bevestigt onze koers en sterkt ons om met vertrouwen verder te bouwen.”

Financiële ruimte

Met deze ontwikkeling ontstaat er iets meer financiële ruimte. Die wordt niet ingevuld met grote plannen, maar met gerichte stappen om de dienstverlening verder te versterken en toekomstbestendig te maken, aldus Triade Vitree.