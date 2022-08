Trimbos-onderzoeker wordt bijzonder hoogleraar publieke geestelijke gezondheid

Laura Shields-Zeeman is benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Mental Health aan de Universiteit Utrecht. Shields-Zeeman is programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie bij het Trimbos-instituut. De leerstoel wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut .

Shields-Zeeman startte eind 2014 bij het Trimbos, waar ze zich in eerste instantie met internationale projecten bezighield. Tegenwoordig is ze, naast programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie, onder meer hoofd van het WHO Collaborating Centre for Mental Health Services and Interventions over the Life Course.

Factoren buiten individu

In haar rol als hoogleraar wil ze in de eerste plaats onderzoeken hoe de mentale gezondheid en het welzijn in Nederland, maar ook buiten Nederland, kan worden verbeterd. “We weten veel over interventies op het gebied van mentale gezondheid op individueel niveau. Maar we weten ook dat geestelijke gezondheid wordt bepaald door veel factoren die buiten de controle van een individu liggen. Goed onderwijs, een stabiel inkomen, een veilige en gezonde leefomgeving: het draagt allemaal bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid.”

Samenwerking universiteit en instituut

Met haar benoeming wordt de reeds bestaande samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut versterkt. “Ik wil kijken of we de samenwerking op het gebied van publieke gezondheid en sociaal domein kunnen uitbreiden. Ook streef ik ernaar om de internationale samenwerking op het gebied van mentale gezondheid te intensiveren en de verbinding tussen landelijke en internationale partners op dit gebied te versterken”, aldus Shields-Zeeman.