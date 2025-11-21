Twee jaar cel voor explosies bij Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een man tot twee jaar cel voor het veroorzaken van twee explosies bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk in november 2024. De man moet ruim 40.000 euro schade vergoeden aan het ziekenhuis.

De verdachte heeft op 25 en op 26 november 2024 een explosief bij de draaideur bij de hoofdingang van het Beverwijkse Rode Kruis Ziekenhuis gelegd en laten ontploffen.

Dwang

Er waren op beide momenten geen bezoekers bij de hoofdingang, omdat deze hoofdingang in aanbouw was en nog niet werd gebruikt. De verdachte zegt dat hij de explosieven heeft neergelegd onder dwang, hij zou zijn mishandeld en bedreigd.

De rechtbank gelooft het scenario niet dat de verdachte zou zijn gedwongen, omdat daar geen aanwijzingen voor gevonden zijn in het dossier. Daarbij komt dat de man kort na de eerste explosie een bericht heeft gestuurd, waarin hij vertelt dat hij een goede klus heeft gedaan, en dat hij een volgende klus gratis zal doen.

Zeer gevaarlijk

De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen of er levensgevaar is ontstaan door de explosies, omdat niet duidelijk is geworden of er op het moment van de explosies personen in de buurt waren. Door wat de verdachte heeft gedaan, is wel een zeer gevaarlijke situatie ontstaan, waarbij het ziekenhuis ook forse schade heeft geleden, aldus de rechtbank. De rechtbank neemt de verdachte kwalijk dat hij dit gevaar voor lief heeft genomen.

Naast het veroorzaken van de explosies, is de verdachte later ook opgepakt voor het bezit van verschillende soorten drugs en rijden onder invloed. Voor alle feiten samen krijgt hij een celstraf van twee jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.