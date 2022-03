Twee nieuwe leden raad van toezicht Estinea

Per 1 januari 2022 versterken Mark Klein Koerkamp en Erwin Duits de raad van toezicht van Estinea, een organisatie die zo’n 1.000 mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente ondersteunt. Er werken ruim 900 medewerkers en zo’n 430 vrijwilligers.

Klein Koerkamp zal de financiële portefeuille binnen de raad van toezicht gaan beheren. Hij is registercontroller en werkt bij het Deventer Ziekenhuis als manager Financiën, Control & Inkoop en als bedrijfskundig manager Centrum ketenzorg. Hij heeft ook werkervaring als controller in andere zorgsectoren.

Klein Koerkamp over de rvt-functie: “Wat mij vanaf de eerste kennismaking erg aanspreekt is de lokale en persoonsgerichte aanpak van Estinea. Dit uit zich onder meer in de grote betrokkenheid van de cliënten bij de organisatie.”

Erwin Duits neemt binnen de raad van toezicht de bestuurlijke/ organisatiekundige portefeuille op zich. Duits is organisatiekundige/bedrijfskundige en is lid raad vab bestuur van de Noorderboog, een organisatie voor ouderenzorg in Overijssel. Eerder heeft hij functies als manager, directeur en bestuurder gehad bij organisaties voor jeugdzorg en in de sociale werkvoorziening. Duits vertelt: “Ik wil graag bijdragen om de eigen regie voor eenieder zoveel als mogelijk te behouden of te verbeteren.”