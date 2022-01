Twee nieuwe namen in toezichtsraad Tragel

Marc Bindels is toegetreden tot de raad van toezicht van Tragel. Bindels volgt Ron Axt op die per 1 januari 2022 is afgetreden. Eerder vorig jaar verwelkomde de raad Ester Zeeman die toen de vacature invulde die vrijkwam nadat Annemiek Beukman voorzitter werd van de raad.

Bindels is een ervaren bestuurder in de zorg en op dit moment voorzitter raad van bestuur ad interim van Cello, net als Tragel een organisatie die werkt voor mensen met een beperking. Marc Bindels wordt tevens lid van de auditcommissie. Ester Zeeman is in het dagelijks leven HR-directeur bij Amarant en heeft in de raad van toezicht personeel, kwaliteit en veiligheid als aandachtsgebied. Eerder vervulde ze HR-posities bij Allianz en Careyn.

Op sterkte

Met de komst van Zeeman en Bindels is de raad van toezicht van Tragel weer op sterkte, aldus de zorgorganisatie. Voorzitter Annemiek Beukman zegt hierover: “We zijn blij dat we zowel een jonge, frisse blik als gedegen bestuurlijke ervaring aan ons hebben weten te binden. Met de huidige samenstelling heeft de raad weer voldoende kennis en kunde in huis. Hierdoor kan blijvend een goede bijdrage worden geleverd aan de vraagstukken van zowel bewoners, cliënten als medewerkers en vrijwilligers in de komende jaren.”