‘Uitbreiding en verduurzaming zorgvastgoed noodzakelijk’

Dat concludeert zorgvastgoedadviseur CBRE Nederland in het rapport ‘Zorgvastgoed op cruciaal kruispunt’ dat op 13 september verscheen. Daarin wordt betoogd dat de sleutel voor doorstroming op de vastgoedmarkt ligt bij senioren. De aandacht moet dus niet alleen gaan naar woningen voor starters of jonge gezinnen. In sommige regio’s (Zuid-Limburg, Friesland, Drenthe) zouden alleen nog maar kwalitatief goede zorgwoningen moeten worden gebouwd. Behalve meer levensloopbestendige woningen, is er meer geclusterd wonen nodig, waar zorgorganisaties 24-uurs zorg kunnen leveren.

Daarnaast ligt er een flinke verduurzamingsopgave in het bestaande zorgvastgoed. De stijgende energiekosten maken dat alleen nog maar urgenter. “De kans is groot dat veel verpleeg- en verzorgingshuizen negatieve cijfers gaan rapporteren, wat mogelijk ten koste gaat van hun kerntaak: zorg leveren”, aldus CBRE. Beleggers kunnen zorginstellingen hierbij helpen door verduurzaming te bekostigen of in uitbreiding te investeren.