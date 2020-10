Uitbreiding IC-bedden vooral bij grootste ziekenhuizen

De uitbreiding van het aantal IC-bedden voor coronapatiënten vindt vooral plaats bij een beperkt aantal grote ziekenhuizen in een regio. De grootste ziekenhuizen krijgen er buitenproportioneel veel IC-bedden bij. Kleinere ziekenhuizen breiden weinig of niet uit.

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van VWS heeft vrijgegeven over de opschaling van de IC-capaciteit van 1030 begin dit jaar naar 1690 per 1 januari 2021. Zo krijgt Amsterdam UMC 30 IC-bedden erbij en het OLVG, het ziekenhuis dat in Noord-Holland qua IC-capaciteit op de tweede plek staat, 16. De drie kleinste ziekenhuizen in deze regio (Ziekenhuis Amstelland, BovenIJ en Antoni van Leeuwenhoek) krijgen niets extra.

Utrecht

In de stad Utrecht komen er in het UMC Utrecht 28 IC-bedden bij: ruim een verdubbeling. Maar het Diakonessenhuis, dat de helft van de huidige IC-capaciteit van UMC Utrecht heeft, bouwt er slechts drie bij. Het kleine Antonius Ziekenhuis Utrecht krijgt niets extra.

Rotterdam

In de regio Rotterdam verdubbelt de capaciteit van de drie grootste ziekenhuizen (Erasmus MC, Maasstad en Franciscus Gasthuis) van 75 naar 151 IC-bedden, maar de twee kleinste (Ikazia en IJsselland) krijgen slechts 20 procent meer bedden.

Gelderland en Achterhoek

In Gelderland stijgt bij Radboudumc de IC-capaciteit met 70 procent. Ziekenhuis Rivierenland Tiel blijft steken op een toename van 15 procent. Slingeland in de Achterhoek krijgt er geen IC-bedden bij.

Brabant en Groningen

Ook in de regio’s Brabant en Groningen krijgt het kleinste ziekenhuis geen extra IC-bedden, respectievelijk het Maasziekenhuis Pantein en Ommelander. Dit terwijl de grote stadsgenoten van Ommelander, UMCG en Martini, samen mogen uitbreiden met 26 bedden.

Erasmus

Het grootste ziekenhuis van Nederland, Erasmus MC, mag er dit jaar naar verhouding de meeste IC-bedden bijplaatsen. Het aantal IC-bedden gaat daar in de tweede helft van dit jaar van 45 naar 104: een stijging van 130 procent.