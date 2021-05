‘Uitval overbelast personeel bedreiging voor de ziekenhuiszorg’

De hoge uitval van overbelast ziekenhuispersoneel vormt “een bedreiging voor de kwaliteit en continuïteit van zorg”, waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nog eens in een brief aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Aandacht voor de “duurzame inzetbaarheid” van zorgverleners is van groot belang, schrijft de inspectie. Die vindt de laatste ontwikkelingen wel “voorzichtig hoopvol” stemmen.

De toezichthouder merkt op dat onder artsen en verpleegkundigen “een breed gedeeld gevoel van falen” ontstaat, omdat niet alle patiënten meer de zorg krijgen die zij verdienen. Het is daarom “van belang dat er voldoende nazorg en steun is voor zorgverleners, vooral wanneer zij betrokken zijn bij een incident in de patiëntenzorg of geconfronteerd worden met agressie van patiënten en hun naasten”.

Onbeheersbare situatie

Dat het aantal ziekenhuisopnames inmiddels daalt, komt geen moment te vroeg, zo maakt de brief duidelijk. Als de druk op de ziekenhuizen nog verder zou toenemen, dan zou op korte termijn mogelijk “een onbeheersbare situatie” ontstaan, stelt de inspectie vast. Als meer personeel uitvalt, zou de intensive care-capaciteit kunnen dalen en zullen “op grote schaal opnamestops ingesteld moeten worden”.

Zoals bekend gaat het hoge aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ten koste van zorg aan anderen. Vooral in de laatste week van april zijn er door de hoge druk “momenten geweest waarop de situatie zeer nijpend was”, beschrijft de inspectie. Door goede samenwerking in de sector zijn de meeste knelpunten wel opgelost.

Druk blijft hoog

De brief werd afgelopen vrijdag verstuurd naar de minister en is nu samen met andere stukken over de coronasituatie doorgestuurd naar de Tweede Kamer. In de dagen voor het schrijven was de situatie “overwegend beheersbaar”. “Toch blijft de druk zeer hoog en doen zich ook lokale pieken in de instroom voor, die maken dat ziekenhuizen tijdelijke opnamestops moeten instellen”, voegt de inspectie eraan toe. Ziekenhuizen staan ook de komende weken nog “voor grote uitdagingen” om de zorgcapaciteit op peil te houden. (ANP)