Bonden zetten cao-onderhandelingen op scherp met ultimatum aan ziekenhuizen

FNV, FBZ en CNV willen dat de NVZ binnen twee weken instemt met een onafhankelijk bemiddelaar in het cao-conflict. Zo niet, dan volgen acties in de algemene ziekenhuizen. De vakbonden hebben dinsdagmiddag een brief gestuurd naar de NVZ met dit ultimatum.

De bonden eisen nog deze maand een cao-akkoord. “Langs deze weg willen we graag een ultieme poging doen”, schrijven FNV Zorg & Welzijn, FBZ en CNV Zorg & Welzijn in de brief. “Gezien het moeizame verloop van de gesprekken tot nu toe en om dit proces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, stellen wij voor om hiervoor een bemiddelaar te vragen. Wij vernemen graag vóór maandag 24 januari of de NVZ bereid is op dit voorstel in te gaan.”

Acties ziekenhuizen

FNV, CNV en FBZ gaan anders over tot acties in de ziekenhuizen, laten ze de NVZ weten: “Mocht u niet positief reageren op het voorstel, dan zullen wij overgaan tot het voorbereiden van collectieve acties om een goede cao ziekenhuizen af te dwingen”. De bonden verwijzen daarbij naar afgelopen najaar, waarin massaal zondagsdiensten werden gedraaid in de universitaire ziekenhuizen.

De NVZ en de bonden werden het in december na maandenlange gesprekken niet eens over een loonstijging, een verhoging van het minimumloon naar 14 euro en een extra loonsverhoging voor verpleegkundigen in de loongroepen 35-65. NU’91 heeft de brief aan de NVZ niet ondertekend. Hoe deze organisatie zich opstelt, was vanmiddag nog niet duidelijk.

Minimum salarisverbetering

De NVZ bood volgens de vakbonden in de laatste onderhandelingsronde een loonsverhoging van 1,75 procent in een anderhalf jaar durende cao. Ook was de NVZ akkoord met een minimum salarisverbetering van 70 euro bruto per maand en een eenmalige uitkering van 250 euro. “Maar dat ligt ver onder de inflatie van 3,8 procent van 2022”, aldus FNV Zorg & Welzijn in december.

De NVZ zei dat de bonden te vroeg waren gestopt met onderhandelen. “We willen wel degelijk loonsverbetering voor de middengroepen”, aldus een woordvoerder. Hij vond dat de bonden en de ziekenhuiswerkgevers elkaar “heel dicht” waren genaderd op andere punten, zoals betere werkroostering, afspraken voor vermindering van de werkdruk en mogelijkheden om onder gunstige voorwaarden eerder met pensioen te gaan.

Onregelmatigheidstoeslag

Ook zijn er verschillen tussen bonden en de ziekenhuizen over een hogere onregelmatigheidstoeslag. “We zijn buitengewoon teleurgesteld”, zei FNV-onderhandelaar Elise Merlijn. “Hoe serieus waardeer je als werkgever dan jouw eigen werknemers die dag en nacht klaar staan om tijdens een pandemie harder te werken dan ooit? Moeten zij nu serieus eerst actie gaan voeren voor betere arbeidsvoorwaarden?”

De huidige cao voor ziekenhuispersoneel liep 30 juni 2021 af. De cao zou ook voor alle medewerkers in revalidatiecentra gaan gelden.