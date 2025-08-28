UMCG positief over statushouders in verpleegkunde

Het UMCG-ziekenhuis in Groningen is enthousiast over een project waarbij statushouders met een zorgachtergrond aan het werk gaan als assistent-verpleegkundigen.

Het ziekenhuis begon daarmee in 2023, om statushouders intern bekend te maken met de Nederlandse taal en het zorgsysteem, schrijft NOS.

BIG-registratie

Statushouders mogen in Nederland wonen en werken. Om als verpleegkundige aan de slag te kunnen, is een BIG-registratie nodig. Dat is een moeilijk traject, waardoor veel mensen alsnog in ongeschoold werk belanden. Om dat te voorkomen begeleidt het UMCG ze als assistent-verpleegkundige naar de registratie.

Zo leren de deelnemers het zorgsysteem en de taal kennen terwijl ze onder begeleiding werken in een bij hun achtergrond passende baan.

Uitstekende aanvulling

De eerste twee deelnemers hebben het hele traject afgerond en werken inmiddels als volwaardig verpleegkundige. “Ze zijn super goed en een uitstekende aanvulling voor ons team”, zegt Magda Ros van het UMCG. In het begin merkte Ros duidelijk cultuurverschillen. “Vooral het verschil in hiërarchie. Hier is iedereen gelijk, terwijl in andere landen de dokter echt de baas is. Dat is wennen.”

Opschaling

Het UMCG is niet het enige ziekenhuis in het Noorden dat een dergelijk traject faciliteert. Ziekenhuizen uit Assen, Drachten en Leeuwarden doen mee.

Daarnaast wordt het project op landelijk niveau opgeschaald door de stichting Het Potentieel Pakken en BIG Support. Daar gaan onder meer Amsterdam UMC en Erasmus MC aan meedoen.