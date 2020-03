Unit4 Cura gaat verder als Fierit

Tenzinger nam Unit4 Cura afgelopen november al over. Deze week werd bekend dat het ict-bedrijf ook De Heer Software en de gelieerde e-health-leverancier Serviant overneemt. Hiermee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste ecd-leverancier in de markt voor gehandicapten-, ouderen- en thuiszorg.

Olav van de Reijken, Algemeen Directeur van Unit4 Cura, over de totstandkoming van de naam: “Fier betekent trots. Op onze producten, medewerkers, klanten en vooral op de mensen die zorgen. Samen werken we er structureel aan om de zorg te ondersteunen en de processen gemakkelijker te maken. En ja, daar zijn we fier op. Het is mooi dat dit nu terug komt in de naam van onze organisatie.”