UWV: een op vijf zorgvacatures is voor verzorgende IG

21.600 vacatures

Eind 2020 stonden er naar schatting 21.600 vacatures open voor zorgberoepen, zegt het UWV. Dat zijn er evenveel als een eind 2019. Bijna een op de vijf van die vacatures is voor verzorgenden IG. Verder zijn er ook relatief veel vacatures voor personeel in de operatiekamer, radiodiagnostisch laboranten en GZ-psychologen.

Grootste werkgever

De zorg is met ruim 1,2 miljoen banen een van de grootste werkgevers van Nederland. Tijdens de coronacrisis is de banengroei wel iets afgenomen, maar in het laatste kwartaal van 2020 waren er toch meer banen dan in 2019.

Ontdek de zorg

Volgende week begint de “Ontdekdezorg week 2021”. In die week worden mogelijke zij-instromers verleidt tot een opleiding en baan in de zorg. Voor de meeste vacatures is een mbo-3-niveau vereist, in veel gevallen een hbo- of wo-opleiding. Via de Nationale Zorgklas zijn er mogelijkheden in de zorg voor mensen die deze diploma’s niet hebben.

Landelijk beeld

Vergeleken met het landelijke beeld deed de zorg het goed in 2020. In 2020 nam het aantal WW-uitkeringen fors toe. Ondertussen daalde het aantal WW-uitkeringen vanuit de zorg met 5 procent. Bijna 19.500 voormalig zorg-medewerkers kregen in 2020 een WW-uitkering. In februari dit jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in het hele land licht.