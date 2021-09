Coronavaccinatie werkt goed tijdens tumorbehandeling

De meeste patiënten met een tumor in een orgaan of weefsel waarvoor ze een behandeling krijgen met immuuntherapie en of chemotherapie, hebben een goede respons op het coronavaccin. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG, Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek.

Het onderzoek is opgezet nadat bleek dat het coronavirus ernstige gevolgen kan hebben voor kankerpatiënten. “Het is voor patiënten met kanker en hun behandelaars wereldwijd heel belangrijk om te weten dat ze tijdens hun behandeling gevaccineerd kunnen worden tegen corona en dat deze vaccinatie veilig”, aldus Liesbeth de Vries, hoogleraar Medische Oncologie van het UMCG en onderzoeksleider van de VOICE-studie (Vaccination against cOvid In CancEr).

Veilig en effectief

Het onderzoek is in samenwerking met het RIVM en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uitgevoerd. Uit de uitkomsten blijkt dat vaccinatie van kankerpatiënten veilig en meestal effectief is. In het totaal zijn 503 patiënten met solide tumoren en 240 controlepersonen, allemaal partners van de patiënten, gevaccineerd met het Moderna mRNA vaccin. Zij kregen twee doses met vier weken daartussen. De eerste vaccinatie vond plaats binnen drie maanden van de meest recente toediening van immuuntherapie of binnen vier weken van de meest recente toediening van chemotherapie. De productie van antistoffen tegen het coronavirus na twee vaccinaties werd gekozen als het primaire eindpunt van het onderzoek. Een positieve reactie op het virus werd gedefinieerd als een concentratie van meer dan 10 virusbindende antilichamen per milliliter bloedserum.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek liet 28 dagen na de tweede vaccinatie geen verschil in reactie zien tussen patiënten en controles. Bij de meeste patiënten nam de concentratie antistoffen toe na de tweede vaccinatie. “Dit wijst erop dat bij de groep patiënten die de grenswaarde van 300 virusbindende antistoffen niet bereikte na twee vaccinaties een derde vaccinatie mogelijk alsnog een adequate respons kan geven”, aldus het UMCG. Dit zal in vervolgonderzoek worden uitgezocht. Tijdens het onderzoek zijn geen onverwachte bijwerkingen van de vaccinatie gezien. Eén patiënt liep in de periode tot 28 dagen na de tweede vaccinatie covid-19 op. Op dit moment verzamelen de onderzoekers de gegevens van zes maanden na vaccinatie.

Het VOICE-onderzoek is gefinancierd en ondersteund door ZonMw. De resultaten van dit onderzoek zijn op 20 september gepresenteerd op het congres van de European Society of Medical Oncology en worden gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet Oncology.