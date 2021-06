Van Ark roept verzekeraars op om uitwisseling patiëntenfoto’s te stroomlijnen

Om haar de behandeling voor borstreconstructie vergoed te krijgen, moest de patiënt de zorgverzekeraar een foto van haar geamputeerde borst sturen. De vrouw weigerde dit via een onbeveiligde verbinding te sturen, waardoor Menzis geen cent wilde uitbetalen. PVV-Kamerlid Agema vroeg de minister om opheldering.

Privacy en respect

Van Ark stelt dat gevoelige gegevens tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in een beveiligde omgeving moet worden uitgewisseld. “Met veel respect en privacy. Hierdoor wordt de verzekerde zo min mogelijk belast. Zowel de zorgaanbieder en zorgverzekeraar hebben ook de verantwoordelijkheid om de verzekerde uit te leggen waarom een foto in het dossier wordt toegevoegd”, schrijft ze de Kamer.

Daarbij moet de verzekerde geïnformeerd worden over hoe er met de gevoelige informatie wordt omgegaan. Als er foto’s tussen zorgaanbieder en verzekeraar worden uitgewisseld, vindt dit plaats met toestemming van de patiënt.

Incompleet dossier

Omdat het sturen van foto’s voor de betrokkene confronterend kan zijn, is afgesproken om de foto’s door de behandelaar te laten maken en samen met de aanvraag voor vergoeding via een beveiligd platform aan een zorgverzekeraar beschikbaar te stellen. “De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de volledigheid van de aanvraag, inclusief eventuele foto’s”, meldt Van Ark.

De patiënt verzocht de zorgverzekeraar echter om de informatie niet met Menzis te delen. Daardoor vroeg de verzekeraar alsnog om een foto voor het incomplete dossier. “Met als doel de verzekerde in staat te stellen alsnog een machtiging te verkrijgen”, reageert de minister. Daarnaast werd ook een alternatief voor het versturen van de foto’s geboden via een medisch consult van de verzekeraar.

Duidelijke afspraken

Na de ophef kondigde Menzis aan de afspraken opnieuw actief bij zorgaanbieders onder de aandacht te brengen. De verzekeraar onderzoekt of afspraken over naaktfoto’s duidelijker vastgelegd moeten worden in de contracten met zorgaanbieders. Daarbij kijkt Menzis ook naar de mogelijkheid om een toestemmingsverklaring van de verzekerde op te nemen in het aanvraagproces.

“Ik zal ook de andere zorgverzekeraars vragen om hun procedures rondom het uitwisselen van foto’s in het kader van machtigingen te bezien en bij zorgaanbieders actief onder de aandacht te brengen”, laat Van Ark weten.