Van Houdenhoven verruilt Sint Maartenskliniek met Careyn

Van Houdenhoven volgt vanaf daarmee de huidige bestuursvoorzitter van Careyn, Marco Meerdink, op. Op dit moment wordt door de raad van toezicht van de Sint Maartenskliniek gekeken naar de opvolging van Van Houdenhoven.

Mark Van Houdenhoven

Van Houdenhoven gaat zich inzetten als bestuursvoorzitter van Careyn, een zorgorganisatie die zich inzet voor de gezondheid en het welzijn van vooral kwetsbare ouderen. “In de ouderenzorg ben ik mijn carrière begonnen en daarmee is het mijn oude liefde. Ik kijk er naar uit om met de collega’s van Careyn daar een bijdrage aan te mogen leveren.”

Van Houdenhoven heeft er vertrouwen in dat lid raad van bestuur Tim Simmers samen met de organisatie goede verdere invulling geeft aan de nieuwe strategie. “Samen met alle collega’s hebben we hard gewerkt om de beste zorg te leveren voor onze patiënten en hebben we mooie resultaten behaald. Na negen jaar is het tijd voor de volgende fase”.

Voorzitter Raad van Toezicht, René Penning de Vries: ‘Onder leiding van Mark heeft de Sint Maartenskliniek veel stappen gezet en is goed gepositioneerd voor de uitdagingen van de toekomst. We bedanken Mark voor zijn inzet voor de Sint Maartenskliniek en wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol.”