Veel animo voor vakantiewerk in de zorg bij zorgorganisatie Samen

Obencem / Getty Images / iStock

Er kwamen 181 sollicitaties binnen van scholieren. De animo is daarmee zo groot, dat er inmiddels een wachtlijst is, schrijft Hart van Nederland.

Meer aanbod dan vraag

Op dit moment is de situatie dus zo succesvol dat er meer aanbod dan vraag is. Karen Miedema van zorgorganisatie Samen: “We hebben een selectie gemaakt, waarin we hebben gekeken welke vakantiemedewerkers geschikt zijn en hebben daarom helaas ook mensen moeten teleurstellen.”

Scholieren worden ingedeeld bij de huiskamerdienst of zorgdienst. Bij de huiskamerdienst helpen zij bij het voorbereiden van eten en activiteiten, bij de zorgdienst met wassen en aankleden. Voor de zorgdienst krijgen scholieren een training van vier dagen.

Oplossing

Al jarenlang kampt de zorg met een tekort, daarom gaan organisaties nu naar andere manieren kijken om mensen aan te trekken. De zorgorganisatie ziet dat mensen van vorig jaar terugkomen en een handjevol mensen gaat zelfs een zorgopleiding doen om later in de zorg te werken.

Miedema: “We hopen dat deze invalkrachten blijven hangen. We horen vaak dat deze invalkrachten langer willen blijven werken bij ons, ook na de zomerperiode. We zouden het heel leuk vinden als ze uiteindelijk in de zorg komen werken want we hebben ze hard nodig.”