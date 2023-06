Verbazing over aantal opleidingsplekken GZ-psychologen

“Het advies van het Capaciteitsorgaan is zorgvuldig afgewogen op basis van inschattingen van de behoefte in het zorgveld. In het advies wordt rekening gehouden met de gewenste ontwikkelingen binnen de sector zoals vastgelegd in de verschillende zorgakkoorden en vooruitgekeken naar duurzame oplossingen voor al bestaande en nog te verwachten knelpunten op de arbeidsmarkt. Dit zijn knelpunten zoals de toenemende druk op de ggz-sector (meer dan 80.000 mensen op de wachtlijst) én het tekort aan voldoende opgeleide professionals”, schijven ze aan de Tweede Kamer.

Het “te lage” aantal opleidingsplekken heeft veel consequenties, vrezen ze. Reeds geregistreerde GZ-psychologen zullen het nog drukker krijgen. (ANP)