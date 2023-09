Verdachte stak Haagse huisarts omdat hij ‘geen hulp kreeg’ 

De man die ervan verdacht wordt in februari in Den Haag een huisarts te hebben neergestoken, deed dat omdat hij vond dat hij niet geholpen werd. Verdachte Michael R. (39) stak de huisarts meerdere malen in zijn buik, de arts raakte daardoor levensgevaarlijk gewond.

De steekpartij vond plaats op 21 februari aan het einde van een consult in de huisartsenpraktijk aan de Apeldoornselaan. Volgens de verdachte wilde de arts hem, net als andere artsen, ook niet helpen. “Toen wilde ik hem doodmaken”, aldus de verdachte. Tijdens de zitting zei de verdachte dat hij handelde in een opwelling. Eerder zou hij tegen de politie gezegd hebben dat hij de arts dood zou maken als die hem niet zou helpen.

Steeds bozer

Een half jaar voorafgaand aan het incident “ging het van kwaad tot erger” met de verdachte vertelde hij aan het begin van de zitting. Zo kwam hij nauwelijks meer buiten en werd hij steeds bozer op artsen die hem niet zouden willen helpen. De verdachte bood aan het begin van de zitting excuses aan, aan het slachtoffer die ook in de zaal zat. “Ik had zelf nooit voor mogelijk kunnen houden dat ik dat zou doen.”

Ooit weer rust vinden

De impact op het slachtoffer is nog altijd groot, zei hij woensdag in de rechtszaal. “Ik kan je haast niks kwalijk nemen, maar ik ben wel boos. Boos omdat alles nu op z’n kop staat, omdat mijn gezin eronder lijdt en ik niet meer als dokter kan werken. Maar nu krijg je in ieder geval wel de hulp die je nodig hebt.” Ook zei de arts: “Ik hoop ooit de rust te vinden om weer voor anderen te zorgen. Als mensen mij vragen hoe het gaat, zal ik ‘goed’ zeggen. Ik geloof dat dat ooit weer echt zo zal zijn.”

OM eist tbs

R. wordt verdacht van poging tot moord. Volgens een psycholoog en een psychiater die de man onderzocht hebben, is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie eist tbs met dwangverpleging . Volgens deskundigen handelde hij volledig onder invloed van een psychose. Het Openbaar Ministerie neemt die conclusie over. “De verdachte is volledig ontoerekeningsvatbaar en er kan geen gevangenisstraf worden opgelegd”, zei de officier van justitie.

Inzamelingsactie voor huisarts

Een inzamelingsactie voor de neergestoken huisarts leverde al meer dan 50.000 euro op. De initiatiefnemers, twee Haagse huisartsen, startten de inzamelingsactie omdat de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering in de zzp-functie van de waarnemend huisarts niet toereikend was voor alle vaste lasten van een jong gezin en de gemaakte medische kosten. Mocht de huisarts niet al het opgehaalde geld nodig hebben, dan wordt het resterende bedrag overgemaakt aan een goed doel. Dat wordt waarschijnlijk Slachtofferhulp Nederland.

(ANP / Suzanne Bremmers)