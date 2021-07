Verdeling 1,3 miljard aan extra jeugdzorggeld is bekend

1,3 miljard

Het kabinet besloot begin juni dat gemeenten 1,3 miljard extra jeugdzorgbudget krijgen. Dit na het advies van de commissie der wijzen die stelde dat gemeenten 1,9 miljard tekort komen willen ze de jeugdzorg volgens de huidige wet uitvoeren. Staatssecretaris Blokhuis had dit jaar al 300 miljoen toegezegd en afspraken gemaakt met de gemeenten waardoor er ruim 214 miljoen bespaard kan worden. Zo kwam de staatssecretaris tot het besluit van 1,3 miljard.

Verdeling

VWS publiceerde de verdeling van deze extra gelden op 29 juni. De bedragen liggen tussen de 44.654 euro voor de gemeente Rozendaal en 65.797.717 euro voor de gemeente Amsterdam.

Uitgave gemeenten

Gemeenten zijn niet verplicht het hun gegeven geld één-op-één uit te geven aan jeugdzorg. Het gaat in de grote gemeentepot, waar allerlei gemeentelijke taken uit betaald worden.

Zeeland

Een woordvoerder van de Zeeuwse gemeenten zegt tegen omroep Zeeland dat het nog niet zeker is of “de Zeeuwse gemeenten het extra geld ook echt aan jeugdzorg gaan besteden. Daar moet elke gemeente apart een beslissing over nemen. Dat gebeurt waarschijnlijk in september.”

Hervormingsagenda

Op dit moment zitten VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals met elkaar aan tafel om een geheel nieuwe visie te ontwikkelen op de jeugdzorg en welke rol rijk en gemeenten daarin moeten spelen, zowel financieel als bestuurlijk. Deze hervormingsagenda moet eind dit jaar af zijn.

