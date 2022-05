Vernieuwing raad van toezicht bij Amsta

De raad van toezicht van Amsta heeft in Gertrude van den Brink een nieuwe voorzitter gevonden. Rob Jaspers is toegetreden als nieuw raadslid.

Van den Brink was tot 2 mei voorzitter van de commissie kwaliteit. Jaspers neemt deze portefeuille van haar over. Van den Brink volgt als voorzitter Dineke ten Hoorn Boer op die na acht jaar afscheid heeft genomen.

Kwaliteit van zorg

Samen met Annemiek Stoopendaal zet Rob Jaspers zich binnen de commissie kwaliteit in voor het toezicht op de kwaliteit van de zorg binnen Amsta. Amsta biedt zorg aan circa 2800 ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in Amsterdam. Jaspers brengt ruime ervaring mee als bestuurder en toezichthouder in de zorg en bij maatschappelijke organisaties. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van GGNet, een ggz-dienstverlenende organisatie in Gelderland en is als voorzitter van Achterhoek Gezondste regio 8RHK betrokken bij regionale samenwerking op het gebied van gezondheid, preventie en leefstijl.

Nieuwe fase

Van den Brink heeft in de afgelopen twee jaar Amsta leren kennen als een organisatie die er staat voor Amsterdammers met een complexe zorgvraag. “We gaan bij Amsta een nieuwe fase in, de opgebouwde kennis en expertise inzetten om het werk leuker te maken en aan te sluiten op de veranderende zorgbehoefte in de stad. Als voorzitter van de raad van toezicht draag ik daar graag aan bij.”