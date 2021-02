Verpleeghuis Rubroek definitief van Middin naar Laurens

Met de ondertekening van een officiële overdrachtsovereenkomst maakt verpleeghuis Rubroek in Rotterdam sinds 1 januari deel uit van ouderenzorg- organisatie Laurens. De overdracht van de reguliere ouderenzorg van Middin aan Laurens is hiermee een feit. Onder de overdracht vallen ook Zorg aan huis, Dagverzorging ouderen en de lokale vervoersdienst van Middin en de medewerkers die hier werken.

“Wij zijn blij dat de toezichthouders toestemming hebben gegeven voor de overdracht”, zegt bestuurder Arjan Bandel van Laurens. “Nu kunnen we ook in Kralingen-Crooswijk verpleeghuis- en thuiszorg bieden. Maar Rubroek blijft gewoon Rubroek. Een Rotterdams verpleeghuis met de gezelligheid van het oude Crooswijk. De 160 bewoners blijven ook onder de vlag van Laurens goede zorg ontvangen van voor hen vertrouwde gezichten. En we zijn natuurlijk ontzettend blij met onze nieuwe collega’s met wie we kennis en expertise kunnen uitwisselen.”

Complexer

Rubroek is de enige locatie waar Middin ouderenzorg biedt. Omdat de ouderenzorg steeds intensiever en complexer wordt, besloot Middin als aanbieder van gehandicaptenzorg vorig jaar deze activiteit af te stoten. Middin en Laurens hebben het afgelopen half jaar meerdere stappen doorlopen om de overdracht mogelijk te maken.