Versnelde zorg voor spoedpatiënt in Maastricht

“Met de digitale spoedverwijzing is de zorg rond de patiënt sneller georganiseerd en komt dit de kwaliteit van de patiëntenzorg ten goede”, meldt Met spoed beschikbaar. Daarnaast levert het tijd- en kwaliteitswinst op in de spoedzorg. Met de vernieuwde spoedmelding stuurt de HAP de uitkomst van de triage en de gegevens van de patiënt digitaal door. Deze triage en gegevens zijn dan direct beschikbaar in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) bij de meldkamer, waar dat voorheen opnieuw ingevoerd moest worden.

Met spoed beschikbaar

De verwachting is dat de zorgaanbieders in het tweede kwartaal van dit jaar de digitale spoedmelding in gebruik nemen. De samenwerking tussen HAP Maastricht en Meldkamer Ambulancezorg Limburg is een koploperproject van het landelijke programma Met spoed beschikbaar en is mede tot stand gekomen dankzij Ambulancezorg Nederland (AZN). Om dit technisch te ondersteunen is ICT-leverancier Topicus betrokken.