Vertrouwen in zorg herstelt licht bij chronisch zieken

Het vertrouwen in de gezondheidszorg onder mensen met een chronische aandoening is in 2025 licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Monitor Zorg en Participatie van onderzoeksinstituut Nivel.

Hoewel het vertrouwen over de periode 2018 tot en met 2025 een schommelend beeld laat zien, geven patiënten de zorg in 2025 gemiddeld een hoger rapportcijfer dan in 2024.

Zorg mijden

De respondenten beoordeelden de huidige zorg, medische mogelijkheden en de toekomst van de zorg op een schaal van 1 tot 10. Volgens onderzoeker Mariska Scheffer is het monitoren van deze cijfers cruciaal. Een gebrek aan vertrouwen kan er namelijk toe leiden dat patiënten zorg mijden of medische adviezen niet opvolgen.

De gegevens zijn afkomstig van het ‘Nivel Panel Samen Sterk’, waaraan in 2025 ruim 1.600 mensen met een of meer chronische ziekten deelnamen. Dit panel stond voorheen bekend als het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), maar draagt sinds januari 2026 de nieuwe naam omdat deze beter en positiever aansluit bij de doelgroep. Het onderzoek wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en SZW.

